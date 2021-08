Calciomercato Atalanta – Chiesto Demiral alla Juventus: il motivo

Merih Demiral verso l'Atalanta in questa sessione di calciomercato: i bergamaschi affonderanno il colpo dopo la cessione di Cristian Romero

L' Atalanta ha chiesto Merih Demiral alla Juventus per rafforzare la difesa in questo calciomercato . Il giocatore vuole cambiare aria perché desidera avere minutaggio e la Dea fa al caso suo. I bergamaschi sono alle prese con la cessione di Cristian Romero , ormai ad un passo dal Tottenham : gli inglesi verseranno ben 50 milioni di euro + 5 di bonus nelle casse nerazzurre. Ecco allora che Demiral può essere un valido sostituto.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini ha comunicato alla società di preferire il centrale turco rispetto a Takehiro Tomiyasu , difensore del Bologna . La formula del trasferimento sembrerebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto , ma le cifre non sono ancora state discusse e serviranno dei summit tra i club. La Juventus non vuole perdere il controllo sul giocatore: il classe '98 potrà essere il difensore titolare del futuro affianco a Matthijs de Ligt.

La trattativa entrerà nel vivo appena ci sarà l'ufficialità di Romero al Totthenam. La Juventus ha tempo per pensare bene al futuro di Demiral: la paura dei bianconeri è quella di rivivere un "caso Romero", ceduto all'Atalanta per 16 milioni e ora rivenduto al triplo dai bergamaschi.