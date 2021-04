Calciomercato Atalanta – Ahmedhodzic e altri 3, con Ilicic rossonero

L'Atalanta pianifica il prossimo calciomercato: pochi colpi, ma di qualità e mirati. Arrivano tre giovani, ma occhio a due partenze top.

Stefano Bressi

Il prossimo calciomercato dell'Atalanta sta nascendo in questi giorni. I nerazzurri hanno fatto un vertice con anche Giampiero Gasperini presente. Si è partiti dall'attacco. La volontà del tecnico è quella di confermare i due colombiani classe 1991, che stanno facendo molto bene: Luis Muriel e Duvan Zapata. Salvo sorprese, dovrebbe essere accontentato, anche se le richieste per loro non mancano. Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, pochi colpi, ma di qualità e mirati. L'obiettivo è alzare il livello della rosa.

In difesa si parte da Anel Ahmedhodzic, colosso bosniaco classe 1999. Alto 192 cm, di proprietà del Malmo, sarà il primo vero colpo: è stato già bloccato e arriverà per soli 3 milioni. Così, l'Atalanta va anche a svecchiare un reparto composto praticamente solo da trentenni. Ma Ahmedhodzic è già pronto per fare il titolare. Lo seguivano in tanti, ma ancora una volta sono arrivati prima i bergamaschi.

Poi servirà qualcuno che possa sostituire Josip Ilicic. Lo sloveno classe 1988 è in uscita e su di lui c'è il Milan. I rossoneri sono molto interessati e sono disposti a spendere 8,5 milioni per aggiudicarselo. Così, dovrà arrivare qualcuno in grado di prendere il suo posto. Poi serve qualcuno che possa fare da vice a Marten De Roon, olandese classe 1991 che finora ha tirato la carretta. In uscita invece c'è anche Robin Gosens. Il tedesco classe 1994 è pronto al grande salto e porterà nelle casse atalantine ben 35 milioni. Con questi soldi si andrà a prendere qualcuno che possa sostituirlo. Intanto Ibrahimovic firma con il Milan: ecco quando ci sarà l'annuncio.