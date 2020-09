ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – L’Aston Villa, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato l’arrivo di Matty Cash dal Nottingham Forest. Il giocatore è stato seguito dal Milan soprattutto nel corso del mercato di gennaio. Il centrocampista, all’occorrenza in grado anche di fare il difensore, si è trasferito in Premier League per una cifra non resa nota dai ‘Villans’.

