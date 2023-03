Calciomercato – Ancelotti in bilico, Xabi Alonso tra i candidati

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il futuro di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid sarebbe in dubbio. La corte della nazionale brasiliana, che recentemente ha nominato Menezes come ct ad interim, starebbe facendo riflettere l'allenatore ex Milan su una futura panchina della Seleçao.

Riguardo i candidati per una ipotetica uscita di Ancelotti, spiega Calciomercato.com, ci sarebbe il solito Zinedine Zidane, che arriverebbe alla sua terza avventura in panchina Blancos, ma anche l'ex bandiera Raul, attualmente sulla panchina delle giovanili del Real Madrid. Non sarebbero da sottovalutare, inoltre, altri due nomi: Mauricio Pochettino, libero dopo l'esonero dal PSG avvenuto la scorsa stagione, e soprattutto l'ex centrocampista Xabi Alonso. ora allenatore del Bayer Leverkusen. Calciomercato Milan – Per l’attacco si valuta Balogun