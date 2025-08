Calciomercato, Al-Hilal su Nunez: Milan sorpassato? Le ultime

Mercato Milan: Nunez vola in Arabia? L'Al-Hilal accelera, mentre i rossoneri...

Fino a poco tempo fa, l'interesse dell'Al-Hilal per Nunez era solo una suggestione. Ora, però, arrivano i primi segnali concreti. Come riportato da Fabrizio Romano, il club saudita ha stabilito contatti diretti con il giocatore e il suo entourage. Il Liverpool ha dato il via libera a Nunez per intavolare le discussioni con l'Al-Hilal e con lo stesso Inzaghi, che ha identificato il bomber come l'obiettivo primario per il suo attacco.