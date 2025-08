Calciomercato, ag. Schick: 'Milan? A lui piacerebbe. Non escludo che ...'

Il Milan è alla ricerca di un attaccante sul calciomercato. Il budget dei rossoneri non è alto, dunque Tare sta sondando varie piste per trovare l'occasione più conveniente su cui investire. Detto ciò, una punta dovrà per forza arrivare a Milanello, contando che l'unico centravanti in rosa è Santiago Gimenez. In attesa che il messicano si aggreghi alla squadra e che Allegri lo possa visionare da vicino, da tempo si fanno diversi nomi riguardo al profilo che potrebbe affiancare El Bebote.