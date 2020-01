Ag. Thiago Silva: “Vuole restare al Psg, ma il club non si è fatto sentire”

CALCIOMERCATO – Paulo Tonietto, agente di Thiago Silva, ha rilasciato un’intervista a ‘France Football’ in cui parla del futuro dell’ex Milan. Un futuro ancora tutt’altro che chiaro: “Il Psg non ha ancora chiesto a Thiago. Lui vuole restare, ma ci sono dei limiti. Se il Psg non si presenta, prenderemo una decisione. Non possiamo aspettare indefinitamente. Leonardo è un amico, ma non lo supplicherò per un appuntamento. Diversi club brasiliani ed europei mi hanno chiesto, ma prima aspettiamo di parlare con il PSG, che è il posto dove Thiago vuole continuare. Rispetterà il club. Non vogliamo pensare a un piano B. Non ancora”. Intanto il Tottenham spinge forte per Krzysztof Piatek, continua a leggere >>>

