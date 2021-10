Calciomercato – Ag. Alvarez: “Milan e Inter non mi hanno chiamato”

Julian Alvarez, attaccante del River Plate, obiettivo di calciomercato del Milan? Questa la risposta dell'agente Fernando Hidalgo

Julian Alvarez, attaccante del River Plate, obiettivo di calciomercato del Milan? Questa la risposta dell'agente Fernando Hidalgo ai microfoni di 'FcInterNews': "Se Inter e Milan sono interessate? Non lo so, nessuna delle due mi ha chiamato. Ha un ottimo possesso palla, è tecnico, dai buoni piedi. Può giocare da prima o da seconda punta, ma anche fuori dall'area. È un giocatore molto completo, uno che davvero ogni giorno avanza, cerca di migliorare, a cui piace imparare. Non è al top del suo livello, svilupperà ancora nuove cose. Alvarez ha già alle spalle due anni in prima divisone col River Plate, che è un club grande, dove si vive la pressione. Per questo Julian è già al livello per militare in qualsiasi squadra top in Europa. Coppia con Lautaro? Non faccio pubblicità all'Inter, lui starebbe bene con Ibrahimovic, con Lautaro o con qualche campione in Inghilterra. L'importante è che arrivi un club serio".