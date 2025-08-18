Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Accomando post Milan-Bari: “Hojlund pista più concreta”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Accomando post Milan-Bari: “Hojlund pista più concreta”

Calciomercato Milan Hojlund AC Milan News
Orazio Accomando ha parlato del calciomercato rossonero a Mediaset alla fine di Milan-Bari 2-0. Gli aggiornamenti su Hojlund e le alternative
Redazione PM

Il Milan ha vinto per 2-0 contro il Bari. La sfida dei trentaduesimi di Coppa Italia ha visto i rossoneri passare il turno a San Siro. Al termine del match, Orazio Accomando - esperto di calciomercato - ha dato alcuni aggiornamenti sulla situazione del Milan riguardo al tema attaccante dagli studi di SportMediaset. Da inizio mercato il direttore sportivo Igli Tare e tutta la dirigenza stanno sondando diverse piste per mettere a disposizione di Allegri un nuovo centravanti. Ecco ad oggi lo stato delle cose.

Calciomercato, le news di Accomando post Milan-Bari

—  

Un nome in cima agli altri: "Hojlund è ad ora la pista più concreta. Nei prossimi giorni il Milan continuerà a lavorarci. Bisogna lavorare per convincere il giocatore. Oggi una notizia importante è stata la sua esclusione dai convocati nella sfida di Premier League tra Manchester United e Arsenal".

LEGGI ANCHE

Un'alternativa: "Al contempo, occorre monitorare alcune altre piste alternative. Una - molto difficile – è quella che porta a Nicolas Jackson, in uscita dal Chelsea".

LEGGI ANCHE: Pagelle Milan-Bari 2-0: Saelemaekers e Loftus i migliori, Leao e Pulisic gol>>>

E Vlahovic? "Sicuramente un attaccante arriverà. Hojlund è il primo nella lista. Vlahovic è molto complicato per via dello stipendio elevatissimo che percepisce alla Juventus".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA