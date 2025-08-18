Calciomercato, Accomando post Milan-Bari: “Hojlund pista più concreta”

Orazio Accomando ha parlato del calciomercato rossonero a Mediaset alla fine di Milan-Bari 2-0. Gli aggiornamenti su Hojlund e le alternative

Il Milan ha vinto per 2-0 contro il Bari. La sfida dei trentaduesimi di Coppa Italia ha visto i rossoneri passare il turno a San Siro. Al termine del match, Orazio Accomando - esperto di calciomercato - ha dato alcuni aggiornamenti sulla situazione del Milan riguardo al tema attaccante dagli studi di SportMediaset. Da inizio mercato il direttore sportivo Igli Tare e tutta la dirigenza stanno sondando diverse piste per mettere a disposizione di Allegri un nuovo centravanti. Ecco ad oggi lo stato delle cose.