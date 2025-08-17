Calciomercato, Accomando: “Contatti tra Leeds e Milan per Okafor”

Orazio Accomando su X ha scritto dei contatti tra Milan e Leeds per Noah Okafor. Ecco la situazione di questa trattativa di calciomercato

Il calciomercato del Milan è sempre attivo, è sempre in gran fermento. Anche durante la partita di Coppa Italia contro il Bari. In questo momento la società rossonera sta lavorando molto sul fronte delle uscite. In proposito, secondo Orazio Accomando – esperto di calciomercato per SportMediaset – tra Milan e Leeds sono stati avviati dei contatti per Okafor. Di seguito, la situazione secondo l’aggiornamento via X del giornalista.