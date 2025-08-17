Pianeta Milan
Calciomercato, Accomando: “Contatti tra Leeds e Milan per Okafor”

Noah Okafor AC Milan Slovan Bratislava-Milan 2-3 Champions League 2024-2025
Orazio Accomando su X ha scritto dei contatti tra Milan e Leeds per Noah Okafor. Ecco la situazione di questa trattativa di calciomercato
Il calciomercato del Milan è sempre attivo, è sempre in gran fermento. Anche durante la partita di Coppa Italia contro il Bari. In questo momento la società rossonera sta lavorando molto sul fronte delle uscite. In proposito, secondo Orazio Accomando – esperto di calciomercato per SportMediaset – tra Milan e Leeds sono stati avviati dei contatti per Okafor. Di seguito, la situazione secondo l’aggiornamento via X del giornalista.

Calciomercato Milan, parte Okafor?

Il post recita: “Contatti tra Milan e Leeds per Okafor. Ampia distanza sulle cifre. Dopo la pre-season, i rossoneri valutano lo svizzero tra 15-20M. Nessun prestito, solo una eventuale cessione a titolo definitivo”.

Il Milan, dunque, valuta solo offerte a titolo definitivo e per una cifra considerevole. Si attendono sviluppi di questa trattativa.

