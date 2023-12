Calciomercato Milan – Scende il prezzo di David, ma per gennaio …

Il Milan, come noto, sarebbe alla ricerca di un vice Olivier Giroud e non è escluso che non possa arrivare già nel calciomercato invernale. Per quanto le prestazioni di Luka Jovic siano in miglioramento nelle ultime apparizioni, con tanto di gol contro il Frosinone, il serbo non sembra dare le garanzie richieste in un club come il Diavolo. I nomi accostati ai rossoneri nelle recenti settimane sono diversi, ma uno su tutti sembrava essere il rinforzo annunciato, ossia Jonathan David.