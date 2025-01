Calciomercato – Il Bari punta su Luca Vido, ex Milan, per rinforzare l’attacco

Il rendimento di Vido e la situazione contrattuale — Attualmente alla Reggiana, Vido sta vivendo una stagione positiva, nonostante sia stato spesso impiegato a gara in corso. Con 3 gol e 2 assist in 16 presenze e 526 minuti giocati, il classe 1997 ha dimostrato di poter essere incisivo anche con un minutaggio ridotto. Il suo contratto con la Reggiana è in scadenza a fine stagione, con un’opzione biennale a favore del club emiliano che, però, al momento non sembra intenzionato a esercitare.

Le mosse del Bari — Il Bari vede in Vido un profilo adatto per arricchire il proprio reparto offensivo. La sua capacità di agire sia da seconda punta che come riferimento avanzato lo renderebbe un’arma tattica preziosa per mister Mignani, soprattutto in un campionato lungo e impegnativo come la Serie B. Inoltre, l’esperienza maturata da Vido in diverse categorie lo rende un giocatore pronto a dare un contributo immediato.

Un’eventuale offerta dei pugliesi potrebbe convincere la Reggiana a lasciarlo partire, con gli emiliani pronti a virare su Manuel De Luca della Cremonese, considerato il principale obiettivo per sostituire l’ex Milan.

Luca Vido potrebbe rappresentare un colpo interessante per il Bari, sia per la sua versatilità che per la sua esperienza, anche a livello giovanile con un club prestigioso come il Milan. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i biancorossi riusciranno a trovare l'accordo con la Reggiana e regalare un nuovo attaccante ai propri tifosi.