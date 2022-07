Cairo, il retroscena: “Belotti al Milan? Non rifiutai le cifre che si leggono”

Urbano Cairo, presidente del Torino, è ritornato sull'interesse del Milan per Andrea Belotti, risalente all'estate del 2017. I granata rifiutarono cifre vicine ai 100 milioni per il 'Gallo'? La sua versione è completamente differente. Il Diavolo, infatti, non sarebbe andato oltre ad una formula in prestito con obbligo di riscatto. Queste le dichiarazioni riportate dall'ANSA.