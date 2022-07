Brugge, il tecnico Hoefkens su De Ketelaere: “Partirà? Vediamo…”

Carl Hoefkens , tecnico del Brugge, dopo la vittoria della Supercoppa del Belgio , ha parlato di Charles De Ketelaere , obiettivo di calciomercato del Milan . La trattativa è in fase avanzata e dovrebbe concludersi nelle prossime ore, tant'è che il classe 2001 è rimasto in panchina per tutta la gara contro il Gent. Queste le dichiarazioni di Hoefkens dopo il match: "Non posso dire nulla di male su Charles. Contro l'Utrecht ha giocato un'ottima partita. Ma oggi dovevo prendere una decisione. Avevo Ferran Jutglà , che è nuovo ed è desideroso di mettersi in mostra, poi nel finale ho scelto Kamal Sowah al posto di Meijer e così De Ketelaere non è entrato".

Sul possibile trasferimento al Milan di De Ketelaere, Hoefkens fa il vago: "Ovviamente mi dispiace per lui e per i tifosi che avrebbero voluto vederlo al lavoro. Ma tutto ciò non ha nulla a che fare con un possibile trasferimento. Se ne sta andando? Non lo so. Io mi occupo solo dei giocatori che ho a disposizione in questo momento. Cerco di allenare bene Charles, perché voglio vederlo compiere ulteriori progressi. In allenamento ha sempre la mentalità giusta e mi sembrava pronto per giocare con noi, anche se poi non è sceso in campo. Vedremo come andrà a finire".