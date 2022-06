Botman vuole il Milan, ma il Newcastle preme. Bremer piano B | PM News

Il Milan vuole Sven Botman e l'olandese desidera vestire la maglia rossonera. Qualora saltasse, però, il Diavolo andrebbe sul brasiliano

Daniele Triolo

Il Milan, come noto, ha messo nel mirino Sven Botman del Lille quale rinforzo per la retroguardia della squadra di mister Stefano Pioli. Il centrale olandese, classe 2000, smania dalla voglia di vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. E ha già un'intesa con il club di Via Aldo Rossi.

I suoi agenti, infatti, sono in parola con il Milan per un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2027, da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il Milan, forte di quest'accordo, in trattativa con il Lille anche per il centrocampista Renato Sanches, sta provando a prendere entrambi in un pacchetto da circa 50 milioni di euro.

Sarebbero 30 i milioni che il Milan destinerebbe all'affare Botman e 20 quelli per Sanches. Il Lille, però, economicamente non se la passa bene. E se sul centrocampista portoghese va più che bene l'offerta del Diavolo (in fin dei conti il contratto dell'ex Benfica e Bayern Monaco scadrà il 30 giugno 2023 ...), sul difensore olandese ex Ajax e Heerenveen sta provando a guadagnarci il più possibile.

'Rumors', per ora, e basta, quelli di un interesse di Tottenham, Manchester United e PSG per Botman. Concreto, invece, molto, quello del Newcastle United, di proprietà del fondo arabo PIF e ricchissimo. Le 'Magpies' hanno fatto pervenire al Lille un'offerta di oltre 40 milioni di euro. Pagabili a rate, certo, e non tutta in contanti come nell'offerta rossonera. Ma sempre superiore alla proposta del Diavolo.

Che ora si interroga: vale la pena partecipare ad un'asta? Varrà la volontà del giocatore, che vuole giocare in Champions con il Milan degli amici Mike Maignan e Renato Sanches, oppure, alla fine, si trasferirà in Premier League? Magari con un ingaggio più alto e un buon progetto, almeno per il prossimo futuro?

Una cosa è certa. Se il Milan non acquisterà Botman, sarà perché il club cambierà strategia. E non perché l'olandese avrà voltato le spalle ai rossoneri. Nel caso in cui, poi, non si concretizzasse la pista olandese, il Diavolo tornerebbe su Gleison Bremer, classe 1997, centrale brasiliano del Torino che si libera per 25 milioni di euro più bonus.

Questo, infatti, è l'accordo che c'è con Urbano Cairo, Presidente granata, alla luce del rinnovo fino al 30 giugno 2024 che Bremer siglò qualche mese fa proprio per consentire al Toro di aver maggior potere contrattuale nelle trattative. A patto, però, di essere ceduto ora, questa estate, ad un club in Champions League ed a quella cifra.

Si era promesso all'Inter, ma i nerazzurri non possono muoversi. Economicamente, hanno le mani legate. Se prima non cedono uno tra Milan Škriniar ed Alessandro Bastoni non possono comprare nessuno, se non giocatori a parametro zero. Botman in bilico? Le due alternative del Milan sul mercato >>>