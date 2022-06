Da Botman a Origi, passando per Sanches: il punto sul mercato del Milan

Il mercato del Milan entra pienamente nel vivo: sono tanti i calciatori che potrebbero vestire la maglia rossonera nella prossima stagione

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Luca Cilli ha parlato dei movimenti di mercato del Milan . Queste le sue dichiarazioni: "Per Botman c'è un piccolo problema. Il Newscastle è tornato prepotentemente sul difensore. Rimane la prima scelta, mentre l'alternativa è Bremer . Ha già dato il proprio gradimento all'Inter, ma l'Inter non ha chiuso. Bremer ha prolungato l'accordo di recente, il Torino chiede una cifra tra i 20-25 milioni di euro".

"Romagnoli non prolungherà con il Milan al 99%", prosegue Cilli. "Per Florenzi il Milan si farà trovare pronto per il riscatto. Originariamente il diritto è stato fissato a 4.5 milioni di euro, ma il Milan vuole abbassare la cifra. Per quanto riguarda il centrocampo, Renato Sanches è il giocatore individuato per prendere il posto di Kessie. Inoltre rientrano dai prestiti sia Pobega che Adli".