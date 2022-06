Botman: “Voglio fare un passo in avanti. Milan e Newcastle interessati”

Sven Botman, difensore del Lille ed obiettivo di calciomercato del Milan, ha ammesso la voglia di lasciare la Francia già questa estate

Sven Botman , difensore olandese del Lille ed obiettivo di calciomercato dichiarato del Milan , ha parlato ad 'Algemeen Dagblad', quotidiano olandese, rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Se l'ultima di campionato è stata anche la mia ultima partita con la maglia del Lille? Non lo so, ma credo di sì".

"L'intenzione è quella di fare un passo in avanti - ha ammesso il centrale 'oranje', classe 2000 -. Spero che il trasferimento venga completato presto, preferibilmente per la preparazione. Milan e Newcastle? Sono interessati, ma non posso e non voglio dire di più".