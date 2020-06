Bonaventura, il Milan dice addio al vice bomber del decennio

MERCATO MILAN – Un leader silenzioso, un uomo-spogliatoio. Il Milan a fine campionato perderà il pezzo più longevo della sua storia. Arrivato in rossonero nel 2014, Giacomo ‘Jack’ Bonaventura lascerà il Milan dopo 6 stagioni in cui ha totalizzato 171 presenze, diventando attualmente il terzo elemento della rosa con più gare disputate, dietro solo a Donnarumma (190) e Romagnoli (181).

La decisione della proprietà è coerente con quanto fatto vedere nelle ultime sessioni di mercato. Bonaventura è un ragazzo che a fine agosto compirà 31 anni e percepisce circa 2 milioni di ingaggio, ritenuti forse troppo alti se messi in relazione all’età. Eppure, fuori dai cancelli di Milanello c’è già la fila per chi se lo vuole prendere dopo che dirà addio al Milan. I rossoneri perderanno in un sol colpo 234 gare in Serie A, il giocatore che ne ha fatte di più della rosa milanista.

Tuttavia, Jack, dopo l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad operarsi la passata stagione e che lo ha tenuto ai box di fatto un anno intero, non è più stato lo stesso. In questo campionato ha trovato la maglia da titolare in poche occasioni. Il fisico non è più stato quello prima dello stop e le prestazioni hanno probabilmente convinto la società a lasciarlo andare. La decisione è stata presa ormai – lo stesso Bonaventura lo ha fatto notare sui social con quale like – ma in questo finale di stagione la professionalità del numero 5 rossonero non mancherà.

Su Jack c’è poi un altro numero curioso. E’ il secondo marcatore del Milan dell’ultimo decennio. Da gennaio 2010, infatti, ha segnato 34 gol come Bacca, dietro solo a Zlatan Ibrahimovic (60) e davanti a Balotelli (33) e Robinho (32). Salvo clamorosi colpi di scena, il centrocampista marchigiano saluterà in silenzio e con professionalità. La stessa che lo ha contraddistinto in questi anni. Intanto, attesa in casa rossonera per l’incontro tra Rangnick e Gordon Singer>>>

