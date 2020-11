Bologna, s’impenna il prezzo di Tomiyasu: ora vale 30 milioni

Bologna, sale la valutazione di Tomiyasu

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Takehiro Tomiyasu, che ieri ha compiuto 22 anni, è sempre di più un leader del Bologna targato Sinisa Mihajlovic. Il giapponese in estate è stato cercato dal Milan, ma i rossoblù non l’hanno lasciato partire, convinti della sua importanza e anche della valutazione destinata a salire nel corso dei mesi.

Grazie alla sua duttilità – può giocare centrale ma anche terzino destro – e alle sue ottime prestazioni in campo, Tomiyasu è passato dai 6 milioni investiti due estati fa da Saputo ad almeno 25-30 milioni. “E’ uno da Manchester United”, ha dichiarato nel recente passato Walter Sabatini, uomo mercato dei felsinei. E, come scrive la Gazzetta, se prosegue con il rendimento mostrato nei mesi italiani, è possibile che un giorno non lontano quel livello lo raggiunga davvero.

