Calciomercato Milan – Tomiyasu, c’è distanza con il Bologna

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive del mercato del Milan. Dopo aver sistemato la fascia destra con l’arrivo di Diogo Dalot, il club rossonero ora pensa a un difensore centrale.

C’è distanza tra Milan e Bologna per Tomiyasu, con gli emiliani che continuano a chiedere 25 milioni (la proposta del Diavolo è ferma a 15). Avanza il nome di Kabak, difensore dello Schalke 04. Non è da escludere neanche un ritorno di fiamma per Nastasic, con il club tedesco che potrebbe aprire a forti sconti. Staremo a vedere, ma di sicuro il Milan deve rafforzare la propria rosa, così, come si è visto nella partita di giovedì contro il Rio Ave.

