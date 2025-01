Riccardo Orsolini , esterno offensivo del Bologna , si è infortunato in settimana durante la partita interna di Champions League contro il Borussia Dortmund e, per questo, dovrà stare fuori per circa un mese. Secondo quanto riferito da 'FantaCalcio.it', i felsinei avrebbero chiesto due giocatori al Milan per la sostituzione di Orsolini in questi ultimi giorni del calciomercato invernale.

Chukwueze o Okafor dal Milan al Bologna? Il punto

Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica del Bologna, sarebbe stato infatti a Milano nelle scorse ore per incontrare Geoffrey Moncada, suo collega del club di Via Aldo Rossi, per parlare di Samuel Chukwueze (primo obiettivo del Bologna) e, in alternativa, di Noah Okafor. Entrambi i giocatori, come noto, sono in uscita dal Milan. Sartori e Marco Di Vaio - direttore sportivo del Bologna - per 'FantaCalcio.it' avrebbero già chiesto informazioni su Chukwueze la scorsa settimana.