BILD – Milan-Rangnick, ricostruzione di un matrimonio sfumato

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ralf Rangnick non siederà sulla panchina del Milan nella stagione 2020-2021. Ecco tutte le tappe del matrimonio sfumato tra il Diavolo ed il manager tedesco ricostruite dalla ‘BILD‘.

PRIMO CONTATTO – Agli inizi di novembre 2019, con il Milan al 14° posto nella classifica di Serie A. Rangnick si è detto subito lusingato dell’interesse di un club storico come quello rossonero.

ITALIANO – A quel punto, Rangnick comincia a studiare l’italiano per farsi trovare pronto per la nuova avventura. Vuole, infatti, ambientarsi in fretta nel nostro Paese.

RB LIPSIA – Ad aprile, i ‘Tori Rossi‘, dei quali Rangnick è supervisore e responsabile dell’area sportiva, cominciano a cercare un suo sostituto.

LA CONFERMA – Il 7 maggio scorso Rangnick stesso conferma, proprio alla ‘BILD’, i contatti con il Diavolo. L’accordo sembra essere stato già raggiunto: si discute, ora, soltanto di budget per il calciomercato, sullo staff e sul suo ruolo definitivo all’interno del club.

PAOLO MALDINI – Quattro giorni dopo, 11 maggio, il direttore tecnico del Milan invita Rangnick a “ripassare il concetto di rispetto”.

ZLATAN IBRAHIMOVIĆ – L’attaccante svedese esprime il proprio disappunto per la scelta di Rangnick in un’intervista rilasciata a ‘SportWeek‘: “Non conosco Rangnick, ma lui sicuramente conosce me”.

LA RIPRESA – Il Milan, nel frattempo, post lockdown è un’altra squadra. La squadra di Stefano Pioli non perde mai e nella proprietà comincia ad insinuarsi un dubbio. “Non sarebbe meglio proseguire così?”

L’EPILOGO – Va in scena lunedì, ufficializzato il giorno seguente: Pioli resta al Milan e rinnova il contratto. Rangnick? Ha ancora un contratto come “Responsabile dello sport e dello sviluppo del calcio” fino al 2021 con il RB Lipsia, che gli aveva dato l’ok per trattare con i rossoneri. QUESTI I RETROSCENA SUL DIETROFRONT ELENCATI DA ‘REPUBBLICA’ >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓