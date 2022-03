Bernardeschi in scadenza: rinnovo Juve in stallo. Il Milan resta vigile | PM News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Federico Bernardeschi potrebbe diventare un obiettivo dei rossoneri. Ecco come stanno le cose

Salvatore Cantone

Il Milan, sul calciomercato pensa a Federico Bernardeschi. Da diversi mesi l'esterno offensivo, in scadenza con la Juventus a giugno, è accostato al club rossonero, ma fino a questo momento non ci sono stati sviluppi. L'ex Fiorentina deve decidere se rimanere in bianconero o provare un'avventura diversa con una nuova squadra.

Ma come stanno veramente le cose? Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Milan ci starebbe pensando. Al momento la pista è fredda, ma potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane, anche perchè ci sono già stati dei contatti tra le parti. Il club rossonero aveva cercato Bernardeschi già in passato, ma la Juventus aveva sparato una cifra di 40 milioni euro e ovviamente non si era fatto nulla.

Sono anche in corso i contatti tra i bianconeri e Bernardeschi, con la dirigenza che ha proposto un contratto a ribasso tra i 2,5 e i 3 milioni di euro. Una cifra che rientra nei parametri d'ingaggio sostenuti dal Milan, che quindi potrebbe decidere di fare una proposta ufficiale al suo entourage. Come detto, inoltre, l'esterno offensivo arriverebbe a costo zero, cosa da non mettere in secondo piano per un club molto attento ai conti come il Diavolo.

Dal punto di vista tecnico Bernardeschi potrebbe giocare come ala destra nel 4-2-3-1 al posto di uno tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers. Considerando la necessità di prendere giocatori italiani per le liste Uefa ecco perchè non sorprende che il Milan stia pensando all'ingaggio del giocatore. Vedremo cosa succederà, ma Maldini e Massara pensano al colpo Bernardeschi. Vice Theo, nuova e stuzzicante idea del Milan sul mercato >>>

