Berlusconi: “Kaká, Suso e Ibrahimovic sono stati tentati dal Monza”

CALCIOMERCATO MILAN – Silvio Berlusconi, ex Presidente del Milan oggi patron del Monza, neo-promosso in Serie B, ha rivelato un interessante aneddoto di calciomercato sul club brianzolo ai microfoni del quotidiano ‘Il Cittadino‘ in edicola questa mattina.

Queste le dichiarazioni di Berlusconi: “Volevo una squadra solo italiana, ma poi Adriano Galliani mi ha ricordato che nel Milan c’erano i tre olandesi e allora mi ha convinto. Ma in futuro vorrei ancora una squadra senza stranieri”, il commento dell’ex Cavaliere al giornale locale.

“Ricardo Kaká, Jesús Suso e Zlatan Ibrahimovic? Tutti e tre sono stati tentati di venire con noi, il più vicino al Monza è stato Kaká: la cosa non si è poi realizzata per suoi motivi familiari che non gli hanno consentito di lasciare il San Paolo. Ma la pratica non è ancora del tutto archiviata. Io ancora ci spero”, ha concluso Berlusconi. CLICCA QUI PER ALTRE SUE DICHIARAZIONI ODIERNE >>>