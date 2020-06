Berlusconi: “Milan o Monza? Il nuovo amore prevale sul vecchio”

MILAN NEWS – Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e attuale patron del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Cittadino” dopo la promozione del club brianzolo in Serie B. Ecco le parole di Berlusconi.

"Il mio cuore è diviso a metà fra il mio vecchio, caro Milan e il mio giovane, caro Monza. Ma nel caso di un incontro Monza-Milan non potrebbe che battere tutto per il Monza – sottolinea Berlusconi -. Il primo amore non si scorda mai, ma il mio nuovo amore in un confronto diretto non può che prevalere sul vecchio. Quindi ancora forza Milan, ma ancora di più forza Monza. E naturalmente forza Italia".