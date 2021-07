Berezutski (allenatore CSKA): “Vlasic? Costa tanto e ha una clausola”

Aleksey Berezutski, allenatore del CSKA Mosca, ha parlato della possibile partenza di Nikola Vlasic, centrocampista croato che piace al Milan

Qualche ora fa, dunque, Aleksey Berezutski, allenatore del CSKA Mosca, ha parlato della situazione di Vlasic (che ieri non ha giocato in amichevole contro il Nizhny Novgorod) ai microfoni di 'RSport', specificando, di fatto, come il calciatore possa essere in partenza. Non di certo, però, alle condizioni fin qui prospettate dal Diavolo.