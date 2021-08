Bayer Leverkusen, ufficiale l’arrivo dell’ex obiettivo del Milan Amine Adli

Amine Adli, ex giocatore del Tolosa, è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Il ragazzo è stato seguito con attenzione dal Milan

All'inizio della sessione di calciomercato il Milan ha seguito con attenzione il profilo di Amine Adli, calciatore offensivo classe 2002 molto interessante. Un inseguimento che però non ha portato ad un lieto fine, con il ragazzo che sembrava ormai orientato a rimanere in Francia almeno per un altro anno. E invece il Bayer Leverkusen è riuscito a portare l'operazione a termine. Come mostrato sul profilo Twitter del club tedesco, il giocatore ha firmato un contratto fino al 2026.