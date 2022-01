Barone: “Vlahovic non deve illudere i tifosi. Nessun passo avanti per il rinnovo”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic, centravanti in scadenza nel 2023

Joe Barone, dg della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa durante la presentazione di Ikone. In primo piano anche il futuro di Dusan Vlahovic: "Se è cambiato qualcosa nel rapporto tra Vlahovic e la Fiorentina? L'intervista (quella realizzata dall'attaccante una media serbo, ndr) non è mai stata autorizzata dalla società e per quello che ci è stato detto dal procuratore non ci sono state ulteriori aperture nelle ultime settimane. A fine novembre c'è stato un incontro tra Commisso e l'agente di Vlahovic dove gli importi richiesti dal giocatore e dal manager erano stati quasi raddoppiati. Abbiamo dovuto purtroppo assistere ad una totale mancanza di rispetto da parte del procuratore. Successivamente mi sono incontrato privatamente con Ristic, come documentato da una foto, ma non ci sono stati passi in avanti in una trattativa che va avanti ormai da un anno".