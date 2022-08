Il Barcellona non può tesserare Kessié: torna in Italia?

Guai in vista per il Barcellona, che non attraversa un momento roseo dal punto di vista finanziario: problemi nel tesseramento di Kessié

Carmelo Barillà

Guai in vista per il Barcellona, che non sta attraversando un momento roseo dal punto di vista finanziario: problemi nel tesseramento di Kessié. Il centrocampista ivoriano, arrivato a parametro zero dal Milan, insieme al difensore del Chelsea Christensen, rischia di non diventare un calciatore blaugrana. Inoltre, Kessié potrebbe liberarsi dal Barcellona qualora il club non riesca a trovare una soluzione per tesserarlo entro sabato. Lo riferisce il Corriere della Sera.

Kessié torna in Italia?

Ecco spuntare, quindi, la clamorosa ipotesi di un ritorno in Italia per Franck Kessié. Non al Milan, ovviamente, club con il quale ha chiuso il rapporto per via del mancato accordo sulle cifre del rinnovo di contratto. Potrebbe essere la Juventus la destinazione del centrocampista ivoriano. La Vecchia Signora, infatti, deve fare i conti con un Pogba infortunato e un Rabiot in partenza. Ecco perché, secondo il CorSera, sarebbe pronto ad offrire un ricco contratto a Kessié. Bisognerà, però, valutare diversi aspetti. In primis la situazione legata al Barcellona, che potrebbe sbloccare il tutto e tesserare sia l'ex Milan che Christensen già nelle prossime ore. Poi il fatto che la Juventus sia forte su Leandro Paredes del PSG, prima scelta per il centrocampo.

Sempre il Corriere della Sera, però, lancia un'altra clamorosa ipotesi. Il ritorno di Kessié al Milan, che ad oggi sempre davvero impraticabile. Il mancato arrivo di Renato Sanches e le difficoltà nel trovare un sostituto dell'ivoriano sul mercato, spiega il quotidiano, potrebbero portare i rossoneri a tornare sui propri passi, magari rivedendo l'offerta per il contratto di Kessié. Ripetiamo, ad oggi ipotesi impossibile, come appreso anche dalla nostra redazione.