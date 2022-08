Mercato Milan, Kessie non tornerà in rossonero | PM

Kessie non è un'opzione percorribile per il Milan in questo mercato. Il giocatore è escluso che torni in maglia rossonera.

Stefano Bressi

Ha lasciato il Milan a zero solo un mese e mezzo fa, Franck Kessie, ma potrebbe essere già oggetto di mercato nuovamente. Il centrocampista ivoriano classe 1996 si è accasato al Barcellona, che gli ha offerto un ricco contratto e ha offerto ricche commissioni all'agente, strappandolo così ai rossoneri. Tuttavia, la società blaugrana ha un po' di difficoltà economiche e quindi rischia di non registrare Kessie in tempo per l'inizio della stagione.

Kessie lascia il Barcellona?

Cosa succederebbe se ciò avvenisse? Kessie avrebbe la possibilità di liberarsi a zero e trovare una nuova sistemazione. È una clausola presente nel suo contratto. Ovviamente c'è preoccupazione in casa Barcellona per la situazione, anche se contano di riuscire a registrarlo in tempo. Nel caso così non fosse, è previsto comunque un incontro con l'agente per cercare di evitare la rescissione. D'altronde ci sarebbe tempo fino a fine mercato.

Ipotesi ritorno al Milan per Kessie

Qualcuno ha anche ipotizzato che Kessie possa tornare a zero al Milan se il Barcellona non dovesse registrarlo in tempo. Secondo quanto appreso da noi di PianetaMilan.it, questa non è un'opzione percorribile. I rossoneri stanno valutando altri profili a centrocampo e Kessie non è preso in considerazione. Quindi giocherà nel Barcellona o in un'altra squadra. Queste, intanto, le ultime su Ziyech >>>