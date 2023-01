Atletico Madrid, ufficiale l’arrivo di Depay: era stato seguito dal Milan

Nelle ultime ore, dopo che per diversi giorni c'erano stati tanti rumors a riguardo, è stata resa ufficiale l'operazione. Memphis Depay lascia il Barcellona e diventa un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid, dove raggiungerà il "Cholo"Simeone. Dopo l'esperienza non così positiva in blaugrana rimane quindi in Spagna l'olandese, che proverà a rilanciarsi con la nuova casacca.