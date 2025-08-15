Il Milan ha stabilito un primato in questa sessione di calciomercato. Con l'acquisto di Zachary Athekame, il club rossonero ha messo a segno il trasferimento più remunerativo per una squadra svizzera.
Athekame da record: è lui il colpo più costoso del calciomercato svizzero
Il Milan ha stabilito un primato. L'acquisto di Zachary Athekame si è rivelato il più costoso proveniente dalla svizzera
Athekame, colpo da record: il Milan fa l'acquisto più costoso in Svizzera—
Il terzino destro è stato pagato 10 milioni di euro, superando il precedente record di Leon Avdullahu, passato dal Basilea all'Hoffenheim per 8 milioni. A seguire in classifica troviamo Filip Ugrinic, che si è trasferito dallo Young Boys al Valencia per 4 milioni, e Cheik Niasse, che ha lasciato lo Young Boys per il Verona per 3,5 milioni di euro.
