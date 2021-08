Atalanta, Ilicic non convocato per il West Ham: Milan ad un passo

Josip Ilicic è ad un passo dal trasferimento al Milan. Lo sloveno non è stato convocato dall'Atalanta per l'amichevole contro il West Ham

Josip Ilicic è ad un passo dal trasferimento al Milan. Lo sloveno non è stato convocato dall'Atalanta per l'amichevole contro il West Ham. Appare ormai evidente come sia veramente vicina la cessione ai rossoneri. Esclusi dalla lista dei convocati per la gara in programma al 'London Stadium' di Londra (domani pomeriggio alle 16) anche Hateboer e Malinovskyi. Per questi ultimi due, tuttavia, si tratta di problemi, probabilmente di natura fisica, non meglio specificati.