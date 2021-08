Atalanta, Di Marzio: “Primi contatti per il possibile ritorno di Conti”

L'Atalanta valuta un ritorno per la fascia destra: primi contatti per Andrea Conti. Il calciatore è in uscita dal Milan

Carmelo Barillà

L'Atalanta valuta un ritorno per la fascia destra: primi contatti per Andrea Conti. A riportarlo è 'Gianlucadimarzio.com'. Dopo l'infortunio di Hateboer, i bergamaschi sono tornati alla ricerca di un'alternativa a Joakim Maehle. Sfumato Davide Zappacosta, ormai ad un passo dalla Fiorentina, l'idea dei nerazzurri è quella di prendere Conti.

Il calciatore è in uscita dal Milan. Su di lui ci sono anche Sampdoria, Genoa e Cagliari, ma è chiaro che l'inserimento di una squadra come l'Atalanta, che può garantirgli anche la Champions, cambierebbe le carte in tavola. Tutte le dichiarazioni di Florenzi in conferenza stampa >>>