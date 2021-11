Asta per Vlahovic: c’è anche il Milan, ma lui preferirebbe la Juventus

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, diventa sempre più forte. Il Milan, tempo fa, aveva fatto un sondaggio con i viola. Cifre alte!

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina che, a fine stagione, sarà sicuramente ceduto. Il bomber serbo, infatti, ha comunicato a Rocco Commisso, Presidente del club viola, di non voler prolungare il contratto con i gigliati, in scadenza il 30 giugno 2023. Al termine di questo campionato di Serie A, dunque, le strade della Fiorentina e di Vlahovic si separeranno.

Per il quotidiano torinese, è la Juventus la compagine che, più di tutte, spinge per avere Vlahovic. Ma la Fiorentina vorrebbe far partire un'asta internazionale per il suo gioiello, restia, inoltre, a cedere il classe 2000 ex Partizan proprio alla compagine bianconera. Lui, nel frattempo, continua a segnare (sono già 12 i gol stagionali tra Serie A e Coppa Italia) e del futuro si preoccupa il giusto.

La Fiorentina, secondo 'Tuttosport', non scende dai 60-70 milioni di euro per la valutazione del suo numero 9. Ma rimane concreto il rischio di trovarsi con un problema in mano qualora Vlahovic non venga acquistato da uno dei club interessati poiché ritenuto troppo caro. Al momento, su di lui ci sono Atlético Madrid, Tottenham e Manchester City. Ma la Juventus potrebbe essere insidiata anche dal Milan che, in tempi non sospetti, aveva fatto un sondaggio per Vlahovic con i viola.

Insomma, la concorrenza non manca ma, per 'Tuttosport', tramite intermediari è stato fatto recapitare un messaggio: dipendesse da Vlahovic, lui sceglierebbe di andare a giocare nella Juventus. Milan, idea in Premier League per un forte esterno offensivo >>>