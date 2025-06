L'asse Milano-Torino potrebbe infuocarsi in questo calciomercato. Tuttosport ha fatto uscire questa mattina un pezzo titolato "Da Tomori a Leoni" , anche perché dall'uno potrebbe dipendere l'altro. Per rinforzarsi in difesa la Juventus avrebbe fatto un sondaggio per l'inglese Fikayo Tomori, giocatore che il Milan sarebbe disposto anche disposto a cedere. Ma di mezzo, c'è anche Giovanni Leoni.

Il calciatore del Parma da giorni è finito nel mirino anche dei rossoneri, con Igli Tare che lo prenderebbe seriamente in considerazione solo nel momento in cui chiudesse una cessione in difesa. Che sia quella di Tomori? Il Milan non sarebbe del tutto contrario a una sua cessione, a patto che arrivi un’offerta ritenuta congrua. Questa apertura da parte del club di Via Aldo Rossi potrebbe innescare una vera e propria corsa a due tra i giganti del calcio italiano. Se invece Tomori non dovesse partire, Leoni sarebbe tra i primi obiettivi per la difesa bianconera.