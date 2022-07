AS: “L’Atletico Madrid sogna Cristiano Ronaldo, c’è l’ok di Simeone”

Secondo AS, Cristiano Ronaldo, fuoriclasse ex Juve e Real si sarebbe ormai deciso a lasciare il Manchester United: l'Atletico Madrid sogna

Secondo AS, Cristiano Ronaldo si sarebbe ormai deciso a lasciare il Manchester United : l'Atletico Madrid sogna. CR7, dopo i 'no' incassati dal Chelsea e dal Bayern Monaco , si sarebbe proposto ai Colchoneros, ricevendo il gradimento del tecnico Simeone , che lo riterrebbe ancora uno degli attaccanti più forti in circolazione.

Tuttavia l'Atletico Madrid, al momento, non avrebbe le risorse necessarie per portare a termine l'operazione, al netto dell'indennizzo da girare ai Red Devils e del contratto faraonico preteso dal cinque volte Pallone d'Oro. La società, comunque, starebbe pensando di operare alcune cessioni al fine di reperire i fondi. Simeone, infatti, stravede per Cristiano Ronaldo e vorrebbe tentare ogni mossa possibile pur di averlo tra le proprie fila. Staremo a vedere se la pazza idea Cristiano Ronaldo-Atletico Madrid andrà in porto.