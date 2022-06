Antonio Donnarumma, non c’è l’intesa con il Padova per il rinnovo: le ultime

Il tanto tribolato rinnovo di Gianluigi Donnarumma nel 2017 ha portato al Milan anche il fratello Antonio, che ha lasciato i rossoneri dopo l'addio di Gigio in direzione Psg. Dopo 4 stagioni da terzo portiere rossonero e 3 presenze, il classe 1990 si è trasferito al Padova in Serie C. Il club ha lottato fino all'ultimo per la promozione in Serie B, perdendo la finale playoff con il Palermo. Finirà con questo risultato la sua avventura al Padova?