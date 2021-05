André Silva vicino all’Atlético Madrid. Ma il Real Madrid non molla …

André Silva, classe 1995, bomber dell'Eintracht ed ex attaccante del Milan, potrebbe tornare nella Liga nella stagione 2021-2022: le ultime

Prestazioni che non sono passate di certo inosservate ai top club europei. In Spagna, infatti, scrivono come l' Atlético Madrid del 'Cholo', Diego Pablo Simeone , sia molto vicino ad acquistare il cartellino di André Silva, il quale, di recente, era finito anche sul taccuino del Manchester United e del Barcellona .

Sono lontani, insomma, i tempi del Milan per André Silva, quando il bomber lusitano aveva giocato poco e deluso le aspettative. Il valore attuale di André Silva è sui 40 milioni di euro: per l'Eintracht, che lo ha rilevato proprio dai rossoneri nello scambio con Ante Rebić , insomma, sarà una bella plusvalenza .

Attenzione, però, perché l'altro club della Capitale spagnola, il Real Madrid, non molla André Silva: i 'Blancos' potrebbero mettere sul piatto il cartellino dell'attaccante serbo Luka Jović, attualmente in prestito proprio in Germania. Comunque vada, sembra proprio che nella stagione 2021-2022 André Silva tornerà nella Liga dopo l'esperienza del 2018-2019 con il Siviglia. Lucas Vázquez al Milan? Ecco cosa ne pensa un nostro collega di 'AS' >>>