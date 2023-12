Ex Milan, Ancelotti e l’amore per il Real Madrid: presto il rinnovo?

Carlo Ancelotti, ex allenotore del Milan, è spesso stato accostato alla panchina del Brasile, ma potrebbe presto rinnovare col Real Madrid. Come riportato da Marca, ci sarebbe armonia totale tra allenatore, squadra, tifosi e, soprattutto, dirigenza per il rinnovo tra il Real Madrid e Ancelotti. La convinzione che l'italiano sia l'uomo perfetto per i Blancos sarebbe assoluta, anche se nel calcio sono sempre i risultati a determinare. Ancelotti non ha parlato con Florentino Perez del futuro, ma i due sono in frequente contatto e si trovano a proprio agio nel discutere di idee. L'intesa è totale e assoluta, poi toccherà ai traguardi ottenuti "parlare". LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del match Milan-Monza >>>