Ancelotti: “Cristiano Ronaldo? Mai pensato di riportarlo al Real”

Carlo Ancelotti ha smentito l’ultima indiscrezione di mercato relativa a Cristiano Ronaldo: “Mai pensato di riportarlo al Real Madrid”

Carlo Ancelotti ha smentito l’ultima indiscrezione di mercato relativa a Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus non tornerà al Real Madrid, almeno in questa sessione estiva. Questo il tweet dell'ex allenatore del Milan: "Cristiano Ronaldo è una leggenda del Real Madrid, ha tutto il mio affetto e il mio rispetto, ma non ho mai cercato di ingaggiarlo. Guardiamo avanti".