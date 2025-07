Amichevole Bruges-Lokomotiva Zagabria: la novità su Jashari

Alle ore 12:30 il Bruges di Nicky Hayen scenderà in campo, in amichevole , contro i croati della Lokomotiva Zagabria e c'era curiosità per capire se Ardon Jashari , obiettivo di calciomercato del Milan e oggetto di una trattativa con i belgi, sarebbe stato o meno con la squadra.

Secondo quanto riportato dall'account 'X' del Bruges, Jashari - come anticipato già ieri - non figura neanche in panchina. Presumibilmente, per un ritardo di condizione atletica rispetto ai suoi compagni di squadra, più avanti nella preparazione rispetto al classe 2002. Il quale, giova ricordare, si è allenato a parte per più di qualche giorno.