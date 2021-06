Ambrosini: ‘Il sostituto ideale di Calhanoglu è De Paul, peccato sia venduto’

Massimo Ambrosini ha parlato del sostituto ideale di Hakan Calhanoglu, trasferitosi all'Inter: secondo l'ex Milan, il nome giusto è De Paul

Dopo l'addio di Calhanoglu al Milan, i rossoneri sono alla ricerca di un trequartista da inserire nell'organico di Stefano Pioli. Tanti i nomi accostati nelle ultime settimane al club di via Aldo Rossi: in merito a ciò, Massimo Ambrosini ha detto chi potrebbe essere il sostituto ideale del fantasista turco. Queste le parole dell'ex capitano del Milan ai microfoni di Sky Sport. "Penso che sia un peccato che De Paul sia già stato venduto. Un sostituto ideale di Hakan sarebbe stato proprio De Paul, che è andato via ad un prezzo forse abbordabile. Non sappiamo quanto l'Atletico Madrid gli abbia offerto di ingaggio, ma 35 milioni era un prezzo per cui si poteva fare un pensiero e il Milan sicuramente lo ha fatto".