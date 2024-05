Allenatore Napoli, arriva Manna e spinge per Conte. Ma De Laurentiis …

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri, per la prima volta, abbia varcato i cancelli di Castel Volturno il nuovo direttore sportivo del Napoli, il giovane Giovanni Manna. Arrivato dalla Juventus, Manna ha incontrato l'amministratore delegato del club azzurro, Andrea Chiavelli, uomo di fiducia del Presidente del sodalizio campano, Aurelio De Laurentiis.