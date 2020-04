Allenatore Milan – Spalletti si allontana? Spunta l’ipotesi Premier League

CALCIOMERCATO MILAN – La situazione sulla panchina del Milan è un rebus tutto da risolvere. La permanenza di Stefano Pioli non è esclusa, anche se il nome di Ralf Rangnick continua sempre ad essere in agguato. Tra i due litiganti il terzo gode? Sì perché si è parlato anche di un ritorno di fiamma per Luciano Spalletti, obiettivo numero uno per sostituire l’esonerato Marco Giampaolo a inizio stagione.

Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.it', però, il nome del tecnico ex Inter è caldo in ottica Premier League. Il nuovo patron del Newcastle, il ricchissimo Mohamed Bin Salman, ha in mente un progetto decisamente interessante per la sua nuova squadra, a partire dalla scelta dell'allenatore. Il tecnico di Certaldo figura nella lista dei papabili insieme a Massimiliano Allegri e Mauricio Pochettino. Un'ipotesi che allontana definitivamente Spalletti dal Milan? La possibilità appare concreta.