Allenatore Milan – Poulsen: “Rangnick? E’ un perfezionista”

CALCIOMERCATO MILAN – In questo video del 2018, Yussuf Poulsen, attaccante del Lipsia, parlò così di Ralf Rangnick, che con ogni probabilità sarà il nuovo allenatore del Milan nella prossima stagione. La traduzione è stata fatta dall’account Twitter “Der Professor”.

“Rangnick? E’ un perfezionista, pensa a tutti i piccoli dettagli ed è molto, molto ambizioso. Cerca di migliorarci sempre e fa di tutto per noi, così possiamo dare tutto in campo. E questo tutto include davvero tutto, sia in campo che fuori dal campo”. A PROPOSITO DI RANGNICK, IL TEDESCO POTREBBE ARRIVARE IN ANTICIPO AL MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓