Stefano Pioli sta per concludere il suo quinquennio da allenatore del Milan. Dove sarà l'anno venturo? Tutte le soluzioni per il tecnico

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come questi siano gli ultimi giorni di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Prima della partita di 'San Siro' contro la Salernitana, infatti, l'allenatore di Parma dovrebbe incontrare la dirigenza rossonera per parlarsi faccia a faccia e andare nel dettaglio della questione economica per arrivare ad una risoluzione del contratto (altrimenti in scadenza il 30 giugno 2025) che accontenti tutti.