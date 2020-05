Allenatore Milan – Pioli, futuro già scritto: sarà addio a fine stagione

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, ormai non ci sono più dubbi sul futuro di Stefano Pioli. L’allenatore lascerà sicuramente il Milan a fine stagione, ma ha l’arduo compito di riportare il Milan almeno in Europa League. La domanda è: con quale spirito lavorerà nei prossimi mesi se la Serie A dovesse ripartire? La società non è stata trasparente nei suoi confronti e non ha fatto nulla per difenderlo dalle molteplici interviste rilasciate da Ralf Rangnick nelle ultime settimane.

