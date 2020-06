Allenatore Milan – Pioli, conferma improbabile: ecco l’unica chance

CALCIOMERCATO MILAN – Stefano Pioli è stato chiaro ieri in conferenza stampa: il Milan si gioca tutto in questi 40 giorni. Ma non solo la squadra, anche lo stesso tecnico è sempre di più al centro dell’attenzione. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere della Sera’, rimangono sempre più basse le chance di una sua riconferma in rossonero, perché le voci su Ralf Rangnick sono sempre più insistenti. Ma l’ex Fiorentina ha l’obbligo di mettere in difficoltà la società e ha una sola opportunità per tenersi stretta la panchina del Milan: la qualificazione in Europa League.

Intanto il Milan deve difendersi da tre agguerriti ex questa sera: ecco chi sono, continua a leggere >>>