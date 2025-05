Allenatore Milan, Pellegatti: “Intrigo Italiano”. Ecco la mossa di Tare

Il Milan dovrebbe presto ufficializzare Igli Tare come nuovo direttore sportivo del club. Nel mentre ci sarà l'ultima partita stagionale contro il Monza, che potrebbe essere anche l'ultime per molti giocatori (vedremo cosa dirà il mercato). Quasi certamente sarà l'ultime di Conceicao in rossonero. Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato proprio della ricerca del nuovo allenatore del Milan. Il punto su Vincenzo Italiano nel suo video su 'YouTube'.